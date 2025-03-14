Туристы снова жалуются на сайт РЖД

Туристы негодуют, что уже давно известная проблема с покупкой ж/д билетов в южные поезда на летние даты не была решена и перед грядущим сезоном. На сбои в работе сайта с каждым днем жалуется все больше пассажиров:

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«В 08:00 открывается продажа на новую дату. И, как и 2 года подряд, сейчас ваш сервер опять не справляется. Даже если получается выбрать места в первые секунды, затем зависает на тарифе, и всё», – пишут гневные комментарии в соцсетях люди, оставшиеся без мест на нужные даты.

Проблемы актуальны не только для веб-версии, но и для мобильного приложения:

«Продажи билетов открыты только на 11 июня, самое начало сезона, а приложение уже сдохло и не выдержало. 15 минут висит. Билеты взять не могу».

На комментарии пассажиров SMM-специалисты перевозчика отвечают типовыми фразами:

«Приносим извинения за неудобства! Возможно, вы столкнулись со временным локальным замедлением работы. Рекомендуем обратиться к сервису позднее».

Вариант «позднее», впрочем, для туристов неактуален. Так как спустя несколько десятков минут, когда портал и программа оживают, им чаще всего не из чего выбирать – все уже забронировано.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы, запланировавшие отдых на российском юге в начале лета, недовольны ценами РЖД.