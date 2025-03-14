Стало известно, сколько туристов будет принимать курорт «Мамисон» к 2030 году

Курорт «Мамисон» в Северной Осетии к 2030 году, по прогнозам, сможет принимать порядка 345 тысяч туристов ежегодно. Сегодня новый горнолыжный курорт принял первых гостей.

«Планируется, что к 2030 году на курорте будут работать 43 километра трасс и 5 подъемников, вместе с резидентами будет создано почти 3000 мест размещения и 2600 рабочих мест. Курорт сможет принимать 345 000 туристов в год», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Запуск курорта состоялся сегодня, 14 марта, а торжественное открытие пройдет осенью, в преддверии нового горнолыжного сезона. Сейчас на «Мамисоне» работают 10 километров трасс и две канатные дороги.

Резидентами ОЭЗ «Мамисон» для гостей построены туристические домики в экодеревне, на курорте также работают ресторан, кафе и другие пункты питания, открыт прокат снаряжения. За счет республиканского финансирования построена дорога, восстановлен тоннель и частично создана инфраструктура. Кавказ.РФ построил инженерные коммуникации, горнолыжные объекты и парковку на 460 машин.

«„Мамисон“ — первый крупный горнолыжный курорт, который построен и сдан в России после ухода западных партнеров по поставке оборудования и технологий. Это был большой вызов для команды, старались сохранить качество и сроки, последние полгода стройка велась фактически в несколько смен без выходных. Основной задел мощности здесь находится у нас под ногами — это необходимые коммуникации, способные обеспечивать электричеством, водой большой современный курорт с годовым турпотоком 300−350 тысяч гостей, каким станет „Мамисон“ спустя несколько лет», — рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

В более отдаленной перспективе, как предусмотрено планом развития, в Мамисонском ущелье планируется построить свыше 100 километров трасс и 35 подъемников.

«Мамисон» — третий горный курорт Северо-Кавказского туристического кластера, построенный Кавказ.РФ с нуля. Ранее компания запустила курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне.