Туристы заинтересовались отдыхом на Азовском море

Из-за сложной экологической обстановки в Анапе после разлива мазута некоторые туристы рассматривают в качестве альтернативы пляжный отдых на побережье Азовского моря. «Интерес к этому направлению вырос еще в январе», – рассказали в туроператоре «Алеан». А в компании «Дельфин» отметили трехкратный рост бронирований гостиниц в Ейске по сравнению с показателями прошлого года.

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Курорт можно сравнивать с Анапой: пляжи песчаные, заход в воду пологий, море быстро прогревается. Поэтому отдых здесь чаще выбирают семьи с детьми.

Однако по-настоящему заменить туристам черноморский курорт Ейск, очевидно, не сможет ввиду ограниченности отельной базы и ее особенностей. Большинство семейных туристов, выбирающих Анапу, предпочитают отели с развитой инфраструктурой, с тарифами «все включено».

«Сопоставимых альтернатив на Азовском море не хватает, – считают в компании “Алеан”. – Кроме того, на Азовском побережье, в отличие от Черноморского, мало кафе и развлекательных объектов».

В Темрюкском районе располагаются в основном небольшие отели и базы отдыха экономсегмента, условный уровень – не выше 3*.

«Средняя стоимость проживания – 2,5–3 тыс. руб. за ночь, это примерно в 2 раза ниже, чем на популярном детском курорте, – отметил руководитель “Дельфина” Сергей Ромашкин. – Отельная база ограничена: в год азовские гостиницы принимают около 200–250 тыс. туристов, это в 20 раз меньше, чем в Анапе».

Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдется двухнедельный отдых с 5 июля на двоих взрослых. Один из бюджетных вариантов – «Эдем» – можно забронировать за 82 тыс. руб. с полным пансионом. Отель расположен в поселке Глафировка на берегу Таганрогского залива. За ту же сумму доступно 2-недельное размещение с завтраками в пансионате «Астерия» на Ейской косе.

Еще дешевле, за 57 тыс., можно отдохнуть в комплексе «Южный берег» 2* в 200 м от пляжа, с бассейном, но без питания. 3* отель Vip Plaza в июле доступен за 108 тыс. руб.

Туристы могут найти единичные объекты размещения в более высокой ценовой категории. Проживание в гостевом доме Villa Vitaliya в курортной части Ейска обойдется в 210 тыс. руб., если выбрать номер с террасой, и в 238 – с балконом. Номер в гостинице «Белая Ива» можно заказать за 150 тыс.

Впрочем, мест на Азовском побережье всем желающим может и не хватить. По данным системы бронирования одного из туроператоров, на июльские даты сейчас доступны для выбора лишь 4 гостиницы из 11, в остальных номера уже закончились.