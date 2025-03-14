Как проверяют туристов из недружественных стран при въезде в Россию

Проверки на границе для иностранцев, с разными целями въезжающих в нашу страну, в последнее время ужесточились. Об изменениях редакции TourDom.ru стало известно от собственных источников. Не минует эта участь и туристов – информацию подтвердили в туроператорах по въездному туризму.

© tourdom.ru

Со сложностями могут столкнуться прежде всего резиденты недружественных государств, особенно Великобритании. Их при пересечении границы отводят в специальное помещение для беседы – могут поинтересоваться мотивами визита, профессиональной деятельностью въезжающего, его семейными обстоятельствами и т. д. Порой проверяют аккаунты в соцсетях. Связано это, во всей видимости, с тем, что по туристической линии в Россию сейчас прибывает минимальное число граждан западных стран, поэтому пристальное внимание соответствующих служб к тем, кто едет по бизнесу или с иными целями, объяснимо.

Туроператоры также подтвердили, что всем иностранцам, в том числе из дружественных государств, необходимо заполнять при въезде миграционные карты. Как правило, их раздают еще в самолете, на рейсах в Россию. Документ обязателен для предъявления при заселении в гостиницу, его желательно сохранять до выезда из РФ, иначе вероятны проблемы на границе. Миграционные карты используются уже много лет, периодически ставится вопрос об отмене этого инструмента как «архаичного», но решение пока не принято.

Что касается въездного турпотока в Россию, то на этом рынке, по словам его участников, сейчас сезонное затишье.

«В арабских странах – ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане – священный месяц Рамадан. Он закончится 30 марта, и только после этого можно ожидать активизации интереса к поездкам в Россию. Иранские туристы традиционно едут к нам с мая по сентябрь. Есть некоторое число гостей из Китая», – рассказал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

«Февраль-март и в лучшие времена не были хорошими месяцами для въездного туризма», – добавила гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко.

Тем не менее на перспективы сезона в туркомпаниях смотрят с оптимизмом, ожидают, что текущий год будет успешнее предыдущего:

«Спрос есть, бронирования идут, заявки на период начиная с мая поступают активно».

Ранее мы писали, что МИД рассматривает возможность увеличения срока действия единой электронной визы для иностранцев до 120 дней, а максимально возможное время пребывания по ней в России – от 16 до 30 суток.