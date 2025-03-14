В России появятся туры для людей, страдающих от депрессии

В России появится компания, которая будет организовывать бесплатные туры для людей, страдающих депрессией, рассказал NEWS.ru президент Первой патентной компании Анатолий Аронов. По его словам, «Депрессия-тур» уже подала заявку на регистрацию товарного знака.

В Первую патентную компанию подали заявку на регистрацию товарного знака «Депрессия-тур». Новая фирма будет предоставлять бесплатные путевки в санатории для людей в депрессии и бороться за их права. Работать в ней будут врачи-психиатры, ведь главное — это правильная постановка диагноза. Мы надеемся, что на лечение депрессии будут выделяться государственные квоты, — сказал Аронов.

Бизнесмен отметил, что поездка в санаторий продлится две недели или месяц в зависимости от тяжести состояния. По словам Аронова, уже есть люди, которые заинтересовались услугой, в том числе родственники больных.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, что депрессия отличается от плохого настроения невозможностью назвать причину подавленности. Он добавил, что если плохое настроение сохраняется более трех дней, стоит обратить на это внимание. По словам психиатра, во время депрессии человек не может отвлечься, чтобы ему стало легче.