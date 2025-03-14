Карелия оказалась в топ-7 самых красивых маршрутов для автопутешествий

Эксперты составили список самых живописных маршрутов для путешествия на автомобиле по России. Среди семи таких маршрутов оказалась Карелия.

«Трасса Олонец – Сортавала, Карелия», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия».

Граждане из окна автомобиля могут полюбоваться на пейзажи вдоль Ладожского озера с видом на шхеры, фьорды и залив Рауталахти, уточняет издание «Столица на Онего». Протяженность живописной дороги составляет 193 км. Лидерами рейтинга стали дороги в Крыму, Мурманской области и Карачаево-Черкесии.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что новая дорога свяжет Карелию и Ленобласть.