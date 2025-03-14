На восстановление песчаных пляжей Анапы выделили более 30 млн рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В документе отмечается, что средства пойдут на разработку проекта по восстановлению зон, пострадавших в результате ЧП с танкерами и разлива мазута. Уточняется, что проект будет разрабатывать Кубанский государственный университет.

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Два танкера серии «Волгонефть» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате утечки часть нефтепродуктов попала в Чёрное море, а затем на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма.

Для координации работ по ликвидации последствий ЧП создана правительственная комиссия. Владимир Путин ранее поручил максимально быстро поднять затонувшие танкеры. Президент назвал эти суда «минами замедленного действия».