В Северной Осетии откроется новый курорт

Один из самых масштабных проектов в Северной Осетии - всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - открывается 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

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"Торжественное мероприятие состоится 14 марта в 12:30 мск. В культурной программе - фестиваль осетинских пирогов, выставка народных промыслов. Площадки будут работать с 10:00 до 15:00", - рассказали в пресс-службе.

Для гостей в день открытия гондольная и кресельные канатные дороги будут работать бесплатно. Также для посетителей организуют бесплатный трансфер из Владикавказа.

На "Мамисоне" заработают мобильный сервис-центр и прокат, резиденты откроют пункты питания на главной площади и верхней станции канатных дорог, будет доступна парковка на 460 машино-мест. Гости смогут разместиться в эко-деревне из 30 домов, которые установили два первых резидента особой экономической зоны "Мамисон".

Фактическое строительство "Мамисона" началось в 2022 году. Строительство велось командой института развития Кавказ.РФ совместно с правительством Северной Осетии и резидентами курорта. Координация работы была возложена на Минэкономразвития России.