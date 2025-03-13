Какой получилась выставка «Интурмаркет»

Сегодня открылась 20-я выставка «Интурмаркет», которая в этом году впервые проходит не в Москве (последней столичной площадкой был «Экспоцентр». – Ред.), а в Нижнем Новгороде – в комплексе «Нижегородская ярмарка».

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По словам участников, новое место имеет свои плюсы. «Много пространства, так что удобно передвигаться между стендами и встречаться с коллегами. Организация на хорошем уровне – кажется, перенос в другой город даже добавил свежести», – отметил руководитель юротдела компании «Байбородин и партнеры» Вадим Погорелов.

Однако переезд не прошел без последствий: в этот раз на «Интурмаркете» со стендами выступают 720 организаций – офисов по туризму, гостиниц, музеев и туркомпаний. Это на 40 меньше, чем годом ранее. Впрочем, число представленных регионов РФ – 68 – организаторам «Интурмаркета» удалось оставить прежним. Заявлены гости из дружественных стран, но их количество и подробности не указаны. Редакции удалось найти в каталоге выставки несколько компаний из Беларуси.

Как объяснил один из участников, транспортная сеть в России так устроена, что «все дороги ведут в столицу», поэтому жителям некоторых регионов, в частности Сибири и Дальнего Востока, удобнее и дешевле прилететь в Москву, чем ехать в Нижний.

«В этот раз сам не поехал, мы отправили только одного сотрудника», – рассказал другой наш собеседник, руководитель офиса по туризму из Сибири.

Зато те, кто доехал, довольны. Посетителей в первый день было много, случайных людей наши собеседники не заметили.

«Выставка отличается большой долей целевой аудитории B2B и отсутствием халявщиков-”пылесосов”», – рассказал Илья Кычанов, директор группы компаний «Турист» (Ижевск).

«Самый большой интерес вызвали стенды Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также экспозиция “Расцветай, Крым!”», – рассказала руководитель отдела продаж гостиничного оператора УК «Визант Груп» Виктория Падалка.

Утром крымский стенд посетил министр экономического развития Максим Решетников.

Многим понравился стенд подмосковной Коломны. Сотрудницы работали в русских костюмах, предлагали купить пастилу и игрушки из ваты. Приобрести местные сувениры и продукты можно было и на других стендах. На крымском предлагали стики с лечебной грязью, на стенде Владимирской области – украшения из кожи.

Редакция TourDom направила запрос руководству «Интурмаркета» о причинах переезда выставки в Нижний Новгород, ответ пока не поступил. По мнению экспертов, основной фактор – скорое закрытие «Экспоцентра» в Москве, где ранее проходил форум. На его территории заработает Национальный центр «Россия» с одноименной выставкой, которая переедет с ВДНХ.

Ранее TourDom писал, что в прошлом году из-за участия в форуме «Россия» некоторые региональные агентства по туризму отказывались от стендов на выставке «Интурмаркет». Дело в том, что бюджеты, запланированные на продвижение, зачастую были уже потрачены на организацию стенда на ВДНХ и работу на нем.