Как будет развиваться круизный туризм в Нижегородской области

В Нижегородской области накануне открылась XX Международная выставка-форум гостеприимства «Интурмаркет», которую посетил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. В ходе пленарного заседания губернатор Глеб Никитин рассказал о планах по развитию круизного туризма в регионе.

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«В навигацию 2025 года планируем на регулярной основе запустить маршруты в Ярославль и Кострому, прорабатываем возможность запуска новых рейсов до Перми, Сарапула, Тольятти и Самары», – поделился глава региона.

Поездки по воде в Ярославль и Кострому будут доступны пассажирам в рамках проекта «Речные магистрали», на который регион впервые получил финансирование из федбюджета в 2024 году. Благодаря проекту уже организованы межрегиональные рейсы до Чебоксар, Казани и Ульяновска.

В ходе выступления Глеб Никитин сообщил, что в 2019 году Нижегородская область стала первым субъектом РФ, начавшим формировать собственную флотилию скоростных пассажирских судов. Сейчас в копилке региона – два «Метеора» и пять «Валдаев», курсирование которых позволяет нижегородцам добираться до девяти субъектов страны: Удмуртии, Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Ярославской, Владимирской, Костромской, Ульяновской и Ивановской областей.

В минувшем году скоростные суда помогли добраться до пункта назначения 125 тысячам человек. В наступившем году этот показатель планируется еще увеличить на 15 тысяч пассажиров. Чтобы этого достичь, запланированы новые маршруты не только в другие регионы, но и внутри Нижегородской области – в частности, речь идет о рейсах до села Работки, Дудина монастыря и Горбатова.

Кроме того, в планах – создание экспедиционных речных маршрутов, которые будут обеспечивать электрические суда типа «река-море», а также выпуск в 2026 году электрического прогулочного судна с беспилотным управлением.

Как отметил Глеб Никитин, в прошлом году Нижегородская область привлекла более 800 тысяч гостей в сфере речного туризма. В этом году планируется повысить планку до миллиона путешественников.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Глеб Никитин и Максим Решетников в ходе визита министра в Нижегородскую область обсудили реализацию федерального проекта «Производительность труда».