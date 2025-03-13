Что предложат туристам на новом кавказском курорте «Мамисон»

В Северной Осетии 14 марта должен начать работу всесезонный горнолыжный курорт «Мамисон». Это уже не первая дата, которую называет его администрация. Первоначально посетителей сюда должны были пригласить еще в последний день зимы, однако что-то пошло не по плану. Теперь открытие вроде бы все-таки состоится. Уже готовы трассы, канатные дороги, кафе, коттеджи.

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Начнем с основного для горнолыжного курорта – что готово для любителей активного отдыха. В первом зимнем сезоне планируется запустить четыре горнолыжные трассы общей протяженностью 10 км. При этом наиболее длинная, самая легкая трасса – больше 4 км. Туристам будут доступны две канатные дороги – гондольная и кресельная.

Дневной ски-пасс обойдется туристам в 2400 руб. для взрослых и в 1500 руб. для детей. Неспортсменам доступны прогулочные билеты на один подъем и один спуск. Он будет стоить 1500 руб. для взрослого и 900 руб. для ребенка. Цены в сравнении с уже действующими курортами бюджетные, но оно и объяснимо: на других гораздо больше трасс.

Что касается проживания, на территории курорта построили глэмпинг из 20 модульных домиков, а также гостевые дома. Последние еще не открылись, а вот в модульных домиках со стеклянными стенами, открывающими вид на горы, уже можно пожить. Но это обойдется недешево: 14,8 тыс. руб. в будние дни и 19 тыс. руб. в выходные. Номер рассчитан на двоих.

Онлайн забронировать проживание на ближайшие даты не удастся, но на самом деле, несмотря на небольшое количество домиков, места еще не раскуплены. Проживание с 15 по 22 марта обойдется в 93 тыс. руб., в указанную сумму входят завтраки.

Пока что количество мест для размещения непосредственно на курорте достаточно ограниченно. Однако можно поискать варианты и за его пределами: большой выбор гостиниц разной ценовой категории есть во Владикавказе, но путь оттуда до «Мамисона» составляет два часа. С 15 по 22 марта есть номера на двоих в гостинице «Планета Люкс» за 44 100 руб., «Бумеранге» – за 30 100 руб., Art Hostel – за 4800 руб., «Фидаре» – за 27 800 руб.

Но можно сэкономить деньги и время и предпочесть квартиры для посуточной аренды в более маленьких городах близ «Мамисона». К примеру, в Мизуре можно снять жилье с четырьмя кроватями за 2500 руб. в сутки. Путь оттуда до горнолыжного курорта на машине составит чуть больше 40 минут. Аналогичные варианты можно найти в других населенных пунктах, в том числе Буроне или Унале.

Добраться до Северной Осетии из Москвы и Санкт-Петербурга можно рейсами S7 Airlines, «Победы», Utair, «Уральских авиалиний» и Smartavia. Стоимость билетов составит от 13 до 15 тыс. руб. без учета багажа. На перелет из Питера цены доходят до 18 тыс. руб.

По нашим подсчетам, дорога и проживание на недельную поездку на курорт «Мамисон» из Москвы на двоих обойдутся примерно в 120 тыс. руб. при условии, что жить гости будут в модульном доме глэмпинга. Не менее 60 тыс. руб. будет стоить вся поездка, если туристы решат остановиться в отеле во Владикавказе. И 48 тыс. руб. придется потратить, если разместиться в квартире в Мизуре.

Ранее TourDom.ru писал, что на испанском горнолыжном курорте Астун в Северных Пиренеях утром 18 января пострадало не менее 30 человек. Это произошло в результате падения кресельного подъемника.