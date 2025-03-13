Туроператор и турагенты поспорили из-за скидок туристам

Турагент Андрей Федоров, член редколлегии «ТурДома», обратил внимание на объявление, опубликованное на сайте туроператора «Интурист» и адресованное прямым покупателям туров.

© tourdom.ru

Туристам предлагается «сэкономить на отдыхе» при самостоятельном бронировании туров на сайте компании: воспользоваться промокодом и получить скидку от 4,5 тыс. (при стоимости турпакета от 150 тыс. руб.) до 75 тыс. руб., если цена выше 2,5 млн руб. Дисконт достигает 3%, что составляет более трети средней турагентской комиссии, которая сейчас, по некоторым оценкам, не превышает 8%. То есть, чтобы предложить своим клиентам сопоставимые условия, розничным туркомпаниям нужно пожертвовать немалой частью своих доходов.

Тему обсуждают в телеграм-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0». Его участники обращают внимание на бессрочность акции, а также на то, что ее действие распространяется на все туры, а не только по отдельным туристическим направлениям.

В «Интуристе» пояснили «ТурДому», что дисконты для прямых клиентов – вынужденная мера, обусловленная жесткой конкурентной средой в интернет-пространстве. Скидки периодически предлагают и конкуренты-туроператоры (в конце февраля мы писали о схожей акции Coral Travel. – Ред.), и туристические маркет-плейсы, и многие онлайн-тревел-агентства, а банковские сервисы по реализации туруслуг – «Т-банка», «Альфа-банка», ВТБ и других – практически на постоянной основе выплачивают солидный кешбэк за покупку туров, отелей, авиаперелетов.

«Мы просто принимаем меры для выживания в нынешней рыночной ситуации, в условиях, когда потребителей массово приучили к скидкам», – добавили в компании.

Там отметили, что акция проводится не постоянно, а периодически, тогда, когда появляется необходимость стимулировать продажи. Например, на начальных этапах ранних бронирований к предстоящему летнему сезону она не действовала.

По всей видимости, турагентам придется адаптироваться к сложившимся условиям, быть готовыми к тому, что, несмотря на партнерские отношения с розницей, туроператорам придется время от времени делать дисконты прямым клиентам. Преимущества турагентов в том, что они дают туристам профессиональную экспертизу, помогают с подбором отелей, сервисов и при грамотном подходе могут конвертировать свои знания в финансовый доход. В туроператорах, устраивающих акции для прямой клиентуры, подчеркивают, что не занимаются консультированием – турист должен сам подобрать и забронировать вариант отдыха. Это подходит прежде всего клиентам, выбирающим, например, известный им отель на массовом направлении, но вряд ли такой вариант оптимален при организации более сложного тура. Так что без работы профессиональная туристическая розница точно не останется.