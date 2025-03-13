Льготники Камчатки смогут бесплатно путешествовать по региону

Власти Камчатки предоставляют определенным группам населения возможность бесплатно путешествовать по региону в рамках программы социальных туров. В текущем году более полутысячи человек смогут воспользоваться этой возможностью.

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Организованы поездки по пяти маршрутам для пятнадцати категорий граждан, включая ветеранов, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями, учащихся-победителей олимпиад и соревнований, детей-сирот и другие группы населения.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, участники социальных туров могут выбрать одно из пяти направлений: морскую прогулку, экскурсию к вулканам, снегоходный тур, конно-пешеходную или научно-познавательную/гастрономическую программу. Совершить социальную поездку можно раз в год, подав заявку на региональном портале Госуслуги41.

После одобрения заявки и получения электронного сертификата между заявителем и турфирмой заключается электронный договор. Для подписания потребуется установить приложение «Госключ». Время и дата поездки согласовываются непосредственно с туроператором.

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