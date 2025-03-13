Во сколько обойдется речной круиз по Сибири

Александр Соснин рассказал НСН, что круизы по реке Иртыш появились всего три года назад, но уже обрели популярность.

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Речные круизы по Сибири набирают обороты, оттесняя Казань и Санкт-Петербург, рассказал НСН председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин. По его словам, поездка к оленям и нефтяникам обойдется россиянам минимум в 8-10 тысяч рублей в сутки.

В этом году европейская часть России столкнется с серьезным маловодьем рек, на Волге придется ограничить судоходство в самом начале навигации, сообщил НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук. Соснин отметил, что пока рано говорить о пересмотре маршрутов, а спрос на круизы приближается к рекордам прошлого года.

«Спрос в этом году хороший, на уровне прошлого года. Самые популярные маршруты сегодня – это Москва-Казань-Москва, Москва-Санкт-Петербург-Москва. Из Петербурга все маршруты короткие, но все популярные – остров Кижи, Валаам, посещение Петрозаводска», - отметил он.

Соснин также представил и новинку, которая уже успела набрать популярность – туры по Сибири.

«Сибирь сейчас набирает популярность – круизы по реке Иртыш. У нас один теплоход там сейчас работает, только третий год делаем там круизы, а спрос уже хороший. Основной маршрут пролегает между Тобольском и Салехардом. Там довольно интересные остановки, два дня в историческом Тобольске, там красиво. Далее Ханты-Мансийск – украшение Сибири, современный город. Салехард пересечен с полярным кругом, мы даже возим туристов к оленеводам. Еще интересное место Березово – место ссылки Меншикова, память есть определенная. Также обязательно посещаем Сургут, рассказываем и показываем, как живут нефтяники. Хорошо живут! Рассказываем, как добывается нефть, историю. Рейс охватывает и историю, и природу, и современную культуру. Это один из моих любимых круизов. В сутки на человека выходит 8-10 тысяч рублей, включая питание, экскурсии, проживание на теплоходе. Дальше уже зависит от категории каюты и самого теплохода. Цены доходят до 15-17 тысяч в сутки. В эту сумму включено все, люди могут больше не тратить ничего», - рассказал собеседник НСН.

Спрос на речные круизы по России ежегодно растет, летом 2024 года заполняемость теплоходов впервые составила 100%, заявила в эфире НСН директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.