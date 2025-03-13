Роскачество вручило первые в РФ сертификаты Pet-friendly отелям

Первые российские отели получили сертификаты Pet-friendly, подтверждающие готовность предоставлять комфортные условия для гостей с домашними животными. Церемония вручения состоялась в рамках деловой программы международной выставки "Интурмаркет 2025", сообщили ТАСС в Роскачестве.

Сертификация проведена в соответствии со стандартом "Путешествия с питомцами", разработанным Роскачеством. В нем закреплены требования к инфраструктуре, подготовке персонала, безопасности и качеству услуг, чтобы обеспечить комфорт как для гостей, так и для их питомцев. Объекты, успешно прошедшие проверку, получили право использовать специальный знак Pet-friendly, который станет гарантией высокого уровня сервиса, отметили в организации.

"Мы рады, что первые отели в России уже прошли сертификацию и готовы предложить гостям с питомцами высокий уровень сервиса. Это важный шаг в развитии туристической индустрии страны, который делает путешествия с домашними животными более комфортными и доступными", - отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева.

Первыми сертифицированными объектами стали курортный комплекс "Ямская слобода" (курорт Завидово, Тверская область), загородный отель "Хорсека Резорт" (Московская область), отель "Вега" Измайлово (Москва). Тульская область стала первым регионом, комплексно внедрившим стандарты Pet-friendly, сертификаты там получили шесть объектов.