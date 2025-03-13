Тревел-блогер рассказал о важности «фильтров» на туристских тропах

Хорошим вариантом будет оборудование платных туристических троп, где будет поддерживаться чистота и вестись учет туристов для их безопасности, заявил НСН Влад Повеликин.

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При создании туристических троп важно сделать на входе некий фильтр, который бы отсеивал невежественных людей, например, платный вход и обязательный инструктаж о правилах поведения в природной зоне. Об этом в беседе с НСН рассказал профессиональный путешественник и тревел-блогер Влад Повеликин.

Власти подготовили законопроект о создании в России национальной системы туристических троп, поручение по которой президент Владимир Путин давал еще в 2022 году. В систему войдут федеральные, региональные и муниципальные туристские тропы, а также маршруты на особо охраняемых природных территориях. Подобным проектом хотят вовлечь граждан в активный и доступный отдых на природе. Повеликин подчеркнул, что хотелось бы сохранить нетронутость и антуражность некоторых мест.

«Перекрытие границ и санкции подстегнули развитие локального туризма. Сильно выстрелили такие регионы, как Алтай, Камчатка, Дагестан. Действительно, есть места, куда сложно попасть, но когда удается, то ты видишь нетронутую природу. Вот эту антуражность очень не хочется потерять. Например, когда я путешествовал по Байкалу, я натыкался на какие-то заказники, заповедники, и не везде можно попасть без разрешения. На мой взгляд, это является фильтром от лишних людей. Потому что когда делают доступную экосистему троп в парках, там появляются мамы с колясками, дети на велосипедах, что повышает аварийность, а также большое количество мусора. Очень хочется ввести какой-то фильтр, чтобы в туристические зоны не попадали лишние люди. Было бы классно делать какой-то инструктаж на входе для людей, базовый ликбез о важности поддержания чистоты», - рассказал он.

По словам путешественника, хорошей идеей было бы сделать платный вход в такие природные зоны, которые бы гарантировали людям базовую безопасность и чистоту.

«Я не против даже платной системы таких троп, если там будут обеспечивать какую-то базовую безопасность и порядок. Например, как в парке Таганай на Урале. На входе нужно заплатить около 250 рублей, тебя отмечают. В парке чисто, егеря стараются поддерживать порядок на протяжении всей тропы. За это я готов платить. Так что туристические тропы нужны, но их не надо пихать везде», - отметил Повеликин.

Он также рассказал, что развитие туристических троп необходимо в первую очередь регионам, как источник привлечения туристов и финансов.

«Очень важно не только обустроить тропу, но и ее поддерживать. Так как в диких условиях могут часто случаться пожары, оползни. В первую очередь в таких туристических маршрутах заинтересованы регионы, потому что это является точкой притяжения туристов. Грамотно организованная система троп в некоторых регионах может выступать единственным источником заработка. Это и наполнение бюджета и создание вокруг троп эко-отелей, глемпингов, ресторанов. Чаще в таком туризме заинтересованы люди 35-40 лет, которые уже создали себе слой «жирка», обзавелись семьей, жильем, финансами. Это то самое ядро, которое отправляется в путешествия», - подытожил собеседник НСН.

Ранее путешественница, основатель агентства продвижения и литературного агентства «Performance» Ирина Кульдышева рассказала НСН, что, если государство будет вкладываться в развитие туристических троп, устанавливать указатели, поддерживать чистоту, создавать комфортные маршруты, то это, безусловно, вызовет интерес у людей.