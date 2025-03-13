На курорте «Архыз» устроят костюмированный спуск с прыжками в бассейн

На всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии приход весны и День космонавтики отметят необычным конкурсом. Одетым в креативные костюмы лыжникам и сноубордистам надо будет съехать со склона и прыгнуть в бассейн.

«12 апреля для любителей ярких спортивных праздников курорт приготовил приятный сюрприз: конкурс АРХЫЗ JUMP & FREEZE, во время которого у сноубордистов и лыжников будет возможность съехать со снежного склона прямо в наполненный водой бассейн. Причем сделать это нужно будет обязательно в костюме — ведь судьи будут оценивать не только крутизну трюка, но и креативность образа», — сообщили в пресс-службе курорта.

Соревнования будут проходить под сопровождение диджей-сетов, а в заключение участников наградят призами от ВТРК «Архыз».

Горнолыжный сезон на курорте еще продолжается. Для катания открыты оба склона: Южный и Северный, при этом доступны трассы всех видов сложности.

«С начала марта на курорте „Архыз“ действуют максимальные скидки: взрослый дисконтированный спортивный дневной ски-пасс стоит 2 500 рублей, детский — 1 700 рублей. Помимо выгодной цены весеннего дневного ски-пасса безусловным преимуществом для туристов станет отсутствие очередей (высокий сезон у катальщиков завершается), а также стабильно комфортная солнечная погода в регионе», — добавили в пресс-службе.

Всесезонный горный курорт «Архыз» ориентирован на активный семейный отдых. Курорт включает две туристические деревни, 27 километров трасс с системой искусственного снегообразования и 9 канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 километров. Турпоток на «Архыз» стабильно растет: в 2023 году его посетили более 800 тысяч человек, а в 2024-м — более 1 миллиона.