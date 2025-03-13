В Бурятии построят горнолыжный курорт

Новый инвестор особой экономической зоны ТРТ «Байкальская гавань» построит горнолыжный курорт международного класса за 45,9 млрд рублей. Курорт в окрестностях озера Байкал предполагает создание более 4 тыс. рабочих мест.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе ОЭЗ «Байкальская гавань», помимо горнолыжной инфраструктуры планируется возведение гостиниц от 3 до 5 звезд, СПА-комплекса, ресторанов и конгресс-площадки. Зимой гости смогут воспользоваться горнолыжными спусками разной сложности, оснащенных системой подъемников, а летом — трекинговыми маршрутами и велодорожками.

Инвестор уже начал разработку проектной документации. Предполагается, что первая очередь курорта будет запущена к 2027 году. Все объекты будут соответствовать требованиям по защите природы Байкала.