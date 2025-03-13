В Нижегородской области рассказали, сколько туристов ждут в 2025 году

Туристический поток в Нижегородской области в 2025 году превысит 5 млн человек, сообщил губернатор Глеб Никитин во время пленарного заседания на международной выставке-форуме "Интурмаркет".

"По бигдате, по нашему мнению, более точным оценкам, количество туристов у нас составило 4,7 млн человек. С 2018 года рост произошел примерно в два раза. В 2025 году мы рассчитываем на дальнейший рост турпоездок. По оценкам Росстата, мы уверены, что мы перешагнем оценку в 2 млн туристов, по бигдате в 5 млн туристов", - сказал Никитин.

По его словам, в 2025 году планируется насыщенная событийная программа. Ее особенность - проведение крупных всероссийских и международных деловых мероприятий. Роста турпотока также удается добиться в том числе за счет федеральной поддержки, включая мероприятия национального проекта "Туризм и гостеприимство". Никитин отметил, что одной из действенных мер поддержки национального проекта является единая субсидия.

Глеб Никитин добавил, что именно отрасль туризма создает первые эмоции от региона. Область, по словам губернатора, уверенно входит в топ-5 наиболее популярных направлений для путешествия по России.

Международная выставка-форум гостеприимства регионов "Интурмаркет" проходит на территории Нижегородской ярмарки с 13 по 15 марта.