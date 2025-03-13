Стало известно, какие условия для катания сохраняются на курорте «Роза Хутор»

Февральские снегопады позволили подготовить достаточный покров для горнолыжных трасс на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщили журналистам в его пресс-службе. Для катания сохраняются хорошие условия, несмотря на одну из самых теплых декад марта за последние сезоны в горном кластере Сочи.

В горах Сочи на высотах от 1 тыс. м на уровне моря до 15 марта сохраняется опасность схода лавин. В связи с этим горные курорты частично и временно закрывают трассы для катания. Противолавинные службы работают в круглосуточном режиме.

"Несмотря на то, что первая декада марта в горах Сочи выдалась одной из самых теплых за последние сезоны, у нас сохраняются отличные условия для катания. Благодаря февральским сильным снегопадам, которые принесли на курорт более 120 - 170 см, мы имеем достаточное количество снега для подготовки горнолыжных трасс", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по эксплуатации ГЛК курорта "Роза Хутор" Сергея Чернова.

Чернов также отмечает, что малооблачная погода способствует понижению температуры снега ночью ниже нулевых значений. Это хорошо сказывается на подготовке полотна снегоуплотнительной техникой.

"На северных экспозициях мы практически не видим деградации снежного покрова на подготовленных склонах", - добавил он.

В настоящий момент на курорте ежедневно открывается более 85 км трасс для катания на всех высотных зонах. Также работают все основные канатные дороги курорта, горнолыжная школа, пункты проката и остальные сервисы. Горнолыжный сезон здесь продлится до 13 апреля.

О горных курортах Сочи

В Сочи работают три горнолыжных курорта "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2024 году, по данным местных властей, он принял рекордные 8 млн туристов.