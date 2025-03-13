Российские авиаперевозки могут стать дешевле

Росавиация активно работает над снятием статуса Significant Safety Concern (SSC), который Международная организация гражданской авиации (ICAO) ввела в отношении России еще в 2022 году. Основной причиной для такого решения стало выявление случаев двойной регистрации самолетов.

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Сам статус подразумевает «серьезную обеспокоенность в области безопасности полетов». Ведомство подготовило ряд инициатив, направленных на диалог с ICAO, включая предоставление аналитических материалов, которые указывают на возможный политический подтекст в присвоении статуса. По мнению Росавиации, это не соответствует стандартам организации.

Кроме того, Федеральное агентство разработало проекты писем, которые после согласования с Минтрансом России могут быть направлены дружественным странам. Также обсуждается вопрос о статусе SSC с КНДР.

Параллельно ведется работа по устранению двойной регистрации воздушных судов. По данным агентства, в 2024 году 345 российских самолетов были исключены из иностранных реестров, а 216 из них выкуплены для эксплуатации отечественными авиакомпаниями. Это открывает возможность для международных полетов. Однако около 300 воздушных судов до сих пор остаются с двойной регистрацией.

Эксперты отмечают, что снятие статуса SSC может привести к снижению стоимости страховок для воздушных судов, экипажей и пассажиров, а также уменьшит оценку рисков безопасности полетов. Это, в свою очередь, может повлиять на снижение себестоимости авиаперевозок и, возможно, отразится на стоимости билетов для пассажиров.