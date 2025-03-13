Стоимость отдыха на курорте «Архыз» изменилась в марте

Размещение в отелях горнолыжного курорта «Архыз» в марте подешевело на 25% по сравнению с февралем. Цены на гостиницы также значительно снизились в горах Домбая и в Приэльбрусье.

«Более выгодное путешествие удастся устроить в горы: цены на гостиницы в Эсто-Садке снизились на 35%, а в Архызе — на 25% (до 9 тысяч рублей в обоих направлениях). Также на 17% дешевле стали отели на Домбае и на 5% на Эльбрусе (средняя стоимость ночи сейчас составляет 8 тысяч рублей)», — цитирует ТАСС результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как отмечают эксперты, на всех этих курортах горнолыжный сезон продолжается в среднем до апреля, так что в марте у желающих покататься еще есть такая возможность.

Ранее сообщалось, что по количеству бронирований отелей и туров на предстоящие майские праздники в число лидирующих направлений вошли Кавминводы. На этот курортный регион на Ставрополье пришлось 33% бронирований, он лишь незначительно уступает Краснодарскому краю, на курорты которого хотят приехать 35% бронирующих отели туристов.