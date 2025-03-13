На Алтае готовятся к майскому росту турпотока

На длинные майские выходные в Алтайском крае ждут большой поток туристов. Бронирование путевок на федеральном курорте Белокуриха и в особой экономической зоне туристического типа "Бирюзовая Катунь" - в одних из самых популярных мест отдыха - идет высокими темпами. Но представители турбизнеса пока не торопятся строить прогнозы реальной загрузки санаториев и отелей в этом сезоне, поскольку общая экономическая ситуация непредсказуемая.

Первого мая в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" традиционно пройдет фестиваль "Цветение маральника", который уже двенадцать лет дает старт летнему туристическому сезону в регионе. В прошлом году праздник, посвященный цветению Рододендрона Ледебура (маральника), чьи цветы каждой весной покрывают алтайские горы розово-сиреневой дымкой, собрал более сорока тысяч гостей из разных регионов страны. В этом, судя по бронированию путевок, ждут не меньше, а может и больше. Некоторые эксперты связывают рост интереса к турам на Алтай с ситуацией в Краснодарском крае, где из-за разлива нефтепродуктов отмечают спад турпотока.

В отелях "Бирюзовой Катуни" на майские праздники большинство номеров уже распродано. Причем не только самые дешевые - от 3,5 тысячи рублей за сутки, но и люксовые, стоимость которых доходит до 45 тысяч рублей за номер и более 80 тысяч рублей за отдельное шале. Есть и эксклюзивные предложения: в 1,36 миллиона рублей обойдется аренда гранд-шале на трое суток (на меньший срок 400-метровый двухэтажный коттедж в особой туристической зоне не сдается). Правда, желающих пока не нашлось.

На федеральном курорте Белокуриха на май забронировано уже около семидесяти процентов путевок. Как сказал корреспонденту "РГ" замдиректора одного из крупнейших санаторных комплексов курорта Белокурихи Олег Акимов, это заметно больше, чем в прошлые годы.

- Обычно май у нас не так востребован, как летние месяцы, но в прошлом году в последний месяц весны была стопроцентная загрузка, - отметил он. - И в этом году мы стремимся к таким же результатам. Продажи идут активно, несмотря на то что путевки подорожали на пять-десять процентов в зависимости от категории номеров. На июнь-июль бронирование тоже уже превышает шестидесяти процентов и на август приближается к этому уровню. В целом глубина продаж очень хорошая - больше полугода. Сентябрь у нас уже забронирован более чем на сорок процентов.

Стоимость путевок в Белокурихе варьируется в среднем от семи до двадцати тысяч рублей за сутки с учетом питания и лечения. За последние два года цены на курорте заметно выросли. Для сравнения: в мае 2023 года отдохнуть и полечиться в санаториях обошлось бы в пять-десять тысяч рублей в сутки (если не брать в расчет уровни "люкс" и "премиум"). Но можно просто поселиться в одном из курортных отелей без лечения, и это обойдется в среднем от 4,3 тысячи до 20 тысяч рублей в зависимости от категории номера. За два года цены в этом сегменте тоже подросли: в 2023-м разбег был в среднем от 3,5 тысячи до 11,5 тысячи рублей за сутки.

А ведь еще предстоит сезонное повышение. Часть отелей включает летние цены уже с мая, а некоторые с 1 июня. Разница с "нелетними" доходит до тридцати-сорока процентов. Например, в парк-отеле "Алтай Green" до конца мая стандартный номер обойдется в 6,2 тысячи рублей за сутки, с июня он подорожает до восьми тысяч рублей. А стоимость проживания в номере класса "люкс-премиум" возрастет с 12,2 до 17 тысяч рублей за сутки.

Причем в Белокурихе можно столкнуться с таким парадоксом, когда оздоровительные туры в отеле стоят дешевле, чем проживание без дополнительных услуг. Так, в "Беловодье" трехдневный оздоровительный тур даже на праздники с 1-го по 4-е или с 8-го по 11 мая выйдет значительно дешевле обычного заселения: 33,66 тысячи рублей за три ночи в стандартном номере. Тогда как просто трое суток в этом же номере стоит 40,5 тысячи.

Но долгосрочное бронирование еще не означает, что все эти туры и путевки точно будут выкуплены. Как сообщил корреспонденту "РГ" замдиректора санатория "Алтай-West" Сергей Криворученко, в последнее время растет количество отказов.