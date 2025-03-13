«Словно попадаешь в сказку». Туристка описала поездку в Дагестан

Туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». Впечатлениями от путешествия девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Жительница Москвы рассказала, что отправилась в этот регион впервые. Девушка отметила, что в Дербенте живут родители ее супруга, поэтому поездка не была спонтанной и случайной.

Россиянка сообщила, что билеты на самолет до республики оказались недорогими — примерно две тысячи рублей на человека.

«Гостиницу мы решили не снимать, а заселились в съемную квартиру, поближе к родителям, — добавила она. — Стоимость в сутки таких квартир обычно составляет примерно полторы-две тысячи рублей».

По словам москвички, сам город очень уютный и «наполнен необычной атмосферой чего-то старинного, немного заброшенного».

«Тут почти не встретить многоэтажек, но зато с большой вероятностью можно увидеть гуляющих коров, бродячих собак и кошек, — продолжила она. — <…>Особенно привлекательным для меня стал вид на горы, который открывается почти из любого уголка Дербента».

Ранее российская туристка поехала на Кавказ ради свидания с парнем из сети и описала его фразой «бельевой маньяк». По словам 28-летней Сабины, она часто заводит курортные романы во время путешествий по России и за ее пределами.