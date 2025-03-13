Национальный центр «Россия» включат в турмаршруты для гостей из-за рубежа

Национальный центр "Россия" в Москве станет частью туристических маршрутов для внутренних и зарубежных гостей. Такое решение обсудили на съезде туроператоров, который прошел в центре, сообщили в пресс-службе Национального центра "Россия".

Генеральный директор центра Наталья Виртуозова отметила, что для посетителей уже работают масштабные выставки: "Путешествие по России", занимающая 3 тыс. кв. м, и архитектурная экспозиция "Рождение масштаба". Кроме того, гости могут познакомиться с многонациональной кухней России в Гастрономических рядах.

"Сегодня мы готовы принимать гостей со всего мира. <...> Мы открыты для всех", - сказала Виртуозова, слова которой приводит пресс-служба.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков добавил, что в планах - организация ознакомительных туров для азиатских и арабских туроператоров, а также проведение встречи послов дружественных стран в Национальном центре.

"Еще одна амбициозная идея: организовать встречу послов дружественных стран. Это мероприятие могло бы стать флагманским в Национальном центре, потому что оно полностью соответствует уровню центра", - отметил Вахруков.

Национальный центр "Россия" создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.