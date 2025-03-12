Туроператоров хотят приучить к «Электронной путевке» оборотными штрафами

Председатель общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов выступил с инициативой штрафовать туроператоров за отсутствие сведений о турах в единой информационной системе «Электронная путевка». Как сказано в его письме премьер-министру Михаилу Мишустину, административной ответственности сейчас нет – туроператор, допустивший три нарушения в течение трех месяцев, может быть лишь исключен из реестра.

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Олег Павлов предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях штрафными санкциями. На первых порах – в размере стоимости туров, данные о которых не внесены в систему, а в случае повторных нарушений – в виде оборотного штрафа, 1–3% от выручки в предшествующем году. И лишь потом исключать из реестра.

Как считает Павлов, из-за того что не все туроператоры передают сведения в ЭП, туристы не могут проверить данные по своим турам и в итоге покупают «липовые путевки», туристический рынок, как пишут «Известия», непрозрачен, и этим пользуются мошенники.

Эксперты, с которыми поговорил корреспондент TourDom.ru, считают, что штрафы для туроператоров – мера несвоевременная.

По мнению основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, участникам рынка нужен еще как минимум год для интеграции в систему. Оборотные штрафы – это слишком жестокое наказание: «Их следует вводить в том случае, если есть негативные последствия для потребителей, они чего-то лишаются или существенно нарушаются их права. В нашем случае наличие или отсутствие электронной путевки никаким образом на права потребителей негативно не влияет, поэтому вводить оборотные штрафы за подобные правонарушения, на мой взгляд, избыточно. Достаточно сделать небольшой фиксированный штраф, увеличивающийся по мере повторяемости правонарушения».

Действительно, редакции не известно ни одного случая, при котором невнесение данных в систему повлекло бы за собой негативные последствия для туристов. В публикации «Известий» упоминается о жителях Санкт-Петербурга, которые отдали 3 млн руб. гендиректору турфирмы ООО «Протрэвел» за несостоявшиеся поездки на отдых в Таиланд, Египет, Турцию, ОАЭ, Абхазию и на Мальдивы. В марте этого года дело было передано в суд. Однако из материалов на сайте Роспотребнадзора следует, что эта компания – турагентство, а не туроператор. Соответственно, непонятно, при чем тут «Электронная путевка» – данные туда должен был передать туроператор, но он и не мог этого сделать, так как ООО «Протрэвел» не оплатило туры, то есть свои обязательства не выполнил именно турагент.

Что касается туроператоров, в январе у Минэкономразвития появились вопросы по поводу достоверности передаваемых ими данных. TourDom.ru писал о возникших разночтениях. В ответе на запрос редакции министерство подтвердило, что запрашивает дополнительные материалы, проводит сверки. Однако о нарушениях ничего не говорится. Ведь нестыковки, по версии туроператоров, могли возникнуть из-за несовершенства самой системы, которая запущена чуть более года назад.

То, что ГИС несовершенна, в разговоре с редакцией отметил и вице-президент РСТ Юрий Барзыкин:

«Требуется время, чтобы наладить эту систему, и уже сейчас туроператор может вылететь из реестра за непередачу данных. Можно, конечно, вводить штрафы, но навряд ли от этого система заработает. Это архаичный механизм, неэффективный и обременительный для турбизнеса».

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в общем и целом поддерживает инициативу о штрафах для туроператоров, но позже:

«Оно (предложение Павлова. – Ред.) по логике правильное, но я бы его ввел после того, как система заработает в нормальном режиме. Скажем, через год».

Давыденко разделяет мнение, что в настоящее время «Электронная путевка» работает очень слабо – есть технические, организационные и административные проблемы.

Напомним, запрет на реализацию турпродукта без передачи сведений в «Электронную путевку» действует в сфере выездного туризма с 15 ноября 2023 года, в сфере въездного и внутреннего — с 1 сентября 2024 года.