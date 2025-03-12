Власти начали закупать детские путевки в Анапу на 2025 год

Хотя в Анапе все еще действует режим ЧС, власти некоторых регионов уже активно размещают тендеры на оказание услуг по организации отдыха для детей в летний период на черноморском курорте. Некоторым россиянам уже поступают звонки с предложением отправить ребенка на отдых в местные лагеря и санатории.

© tourdom.ru

В редакцию TourDom.ru обратились читатели, которые нашли подобные варианты у себя в регионах. Так, на сайте витрины закупок Ханты-Мансийска есть тендер на оказание услуг по организации детского отдыха. В описании к заказу речь идет о городе-курорте Анапа. Торги продлятся еще пять дней.

А вот в Краснодаре вопрос с отдыхом для детей-инвалидов уже решен – сотрудники Управления социальной защиты населения предлагают их родителям путевки для школьников в санаторий «Анапа».

«Лично я – мама ребенка-инвалида. Мне звонили из соцзащиты Западного округа и предлагали путевку», – рассказала нам Анна.

Она подчеркнула, что не позволит своему сыну отдыхать на загрязненной территории.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в 2025 году около 3 тыс. детей и подростков посетят Анапу по программе «Дети Кубани». И это речь только об одном санатории – «Жемчужина России». Первый заезд отдыхающих уже стартовал 3 марта.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов объясняет, что, несмотря на отсутствие заключения Роспотребнадзора по всем пляжам Анапы, никаких нарушений в данных ситуациях нет:

«Продажа путевок не запрещена, режим ЧС имеет разные уровни и степени ограничений, в данном случае нет запрета реализации путевок на будущий период. Кроме того, некоторые лагеря имеют собственные бассейны и прочую инфраструктуру, позволяющую организовать отдых вне зависимости от обстановки на пляжах», – заключил юрист.

Вполне возможно, что конкретные детские лагеря имеют чистый выход к морю и получат индивидуальное заключение по своему пляжу.