Ставрополье получит более 683 млн рублей на развитие туризма

В ближайшие три года Ставропольский край получит федеральную субсидию в размере 683,5 млн рублей на развитие туризма. Эти средства направят в том числе на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий.

Субсидия рассчитана на 2025−2027 годы. В этом году в крае реализуют проекты в туристической сфере на 245 млн рублей.

«Эти средства пойдут на повышение комфорта и привлекательности отдыха в регионе. По прогнозам, это простимулирует приток туристов и поможет развитию местной экономики», — сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

По данным издания, деньги будут направлены на благоустройство туристических центров ставропольских городов-курортов, обустройство пляжей и национальных маршрутов, проведение событийных мероприятий.

«В 2024 году Ставропольский край получил субсидию в размере 211,7 млн рублей. Благодаря этому были реализованы 14 проектов, включая установку электронных туристско-информационных центров, пунктов проката туристического снаряжения. Созданы пять детских и спортивных зон отдыха и обеспечена круглогодичная работа пяти бассейнов. Также проведены событийные мероприятия в Ставрополе, Ессентуках и Кисловодске», — уточняется в сообщении.

В начале марта «Это Кавказ» сообщал, что в течение 2025 года в Ставропольском крае планируют реализовать 21 инвестиционный проект санаторно-курортной и туристской направленности. Их общая стоимость, как озвучили в краевом Минтуризма, оценивается в 16,6 миллиарда рублей.