Эксперт раскритиковал ГОСТ, запрещающий указывать отели на дорожных знаках

Новый ГОСТ, разработанный ЦОДД Москвы совместно с Российским институтом стандартизации, запрещающий указывать на дорожных информационных щитах информацию о мотелях, кемпингах и гостиницах, может оказать негативное влияние на развитие внутреннего автотуризма. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил эксперт Национального Союза профессионалов Индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА), член Международной Федерации кемпингов и караванинга Андрей Артюхов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Росстандарт опубликовал ГОСТ 52290 с новыми требованиями к новым дорожным знакам. Так, в издании уточнили, что на знаках 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 - информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне, где указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам - нельзя будет сообщать информацию о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания.

"История непонятная - почему именно так и так резко, потому что у нас принята Концепция развития автомобильного туризма в прошлом году, сейчас пишется региональная программа, а издание этого ГОСТа показывает несогласованность. До сих пор, несмотря на то, что живем в век цифровых технологий, главный за рулем - водитель. И мы хотим, чтобы водители обращали внимание на дорогу, а на дороге его ведут только дорожные знаки. Мы очень поторопились с такой отменой. Дорога должна быть лояльна к бизнесу и к тем, кто по ней путешествует, а на данный момент происходит обратное. Поэтому здесь нужно упорядочить, ввести определенные стандарты по таким знакам - либо региональные, либо федеральные", - сказал он.

Артюхов отметил, что подобный запрет также играет отрицательную роль и для развития бизнеса в регионах.

"Бизнес приносит регионам доход - в виде налогов, рабочих мест. Бизнес нужно поощрять и развивать, а этот вечный спор дорожников с бизнесом должен когда-то закончиться", - подчеркнул он.

Так, по его словам, основной проблемой остается отсутствие стабильной мобильной связи, особенно на отдаленных территориях страны. В связи с чем наличие подобных указателей на основные туристические объекты на дорожных знаках зачастую является единственным способом для автомобилиста, чтобы найти нужное ему место отдыха.