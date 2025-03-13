Россияне стали чаще интересоваться «ноктуризмом»

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По имеющимся данным, россияне стали чаще интересоваться «ноктуризмом» — путешествиями, которые ориентированы на получение впечатлений в ночное время.

Что такое «ноктуризм» и чем он привлекает российских туристов
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

В частности, речь идёт о наблюдении за северным сиянием, в том числе в Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми, ЯНАО и Санкт-Петербурге.

Ещё один тренд — рост интереса к культуре и традициям коренных народов России. Также сохраняют популярность туры, воссоздающие атмосферу прошлых лет.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о росте популярности деревенского отдыха.

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Михаил Мальцев
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