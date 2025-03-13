Что такое «ноктуризм» и чем он привлекает российских туристов

По имеющимся данным, россияне стали чаще интересоваться «ноктуризмом» — путешествиями, которые ориентированы на получение впечатлений в ночное время.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

В частности, речь идёт о наблюдении за северным сиянием, в том числе в Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми, ЯНАО и Санкт-Петербурге.

Ещё один тренд — рост интереса к культуре и традициям коренных народов России. Также сохраняют популярность туры, воссоздающие атмосферу прошлых лет.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о росте популярности деревенского отдыха.