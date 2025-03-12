На поездах в Крым ввели скидки для подростков

Пять дней понадобилось компании «Гранд Сервис Экспресс», чтобы после подписания постановления правительства РФ ввести на поездах в Крым льготу для подростков. Теперь скидка применяется автоматически на билеты для пассажиров, которым уже исполнилось 10, но еще нет 18, в плацкарте и купейных вагонах двухэтажных поездов дальнего следования. За проезд подростка в плацкартных вагонах теперь нужно платить 50% от взрослого тарифа. А цена места в купейных вагонах двухэтажных поездов для детей «сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне. В фирменных поездах также взимается доплата за фирменность», сообщает перевозчик. И уточняет: скидка на билет в двухэтажных вагонах составит примерно 65% от «взрослой» цены без учета стоимости сервисных услуг, питания и белья (за них придется платить полностью).

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Сегодня билеты на поезда в Крым для подростков уже продаются со скидками. Туристы рады:

«Только что купили – ура, ура! Причем билет на ребенка 12 лет вышел дешевле, чем 5-летнему». «На нашу семью проезд в поездах № 27/28 стоил почти 70 тыс. руб., а теперь всего 44 тыс.!»

А вот те, кто уже оплатил поездку по полной стоимости, не в восторге. К моменту запуска скидки уже были открыты продажи на первые 8 дней июня. Туристы хотели бы переоформить проездные документы с сохранением места, но сделать это не удастся – перевозчик предлагает им сдать старые и купить новые по льготной цене. Учитывая тот факт, что большое количество мест в составах уже выкуплены, такой вариант превращается в лотерею:

«Это такое ненадежное дело – ловить свой сданный билет: рискуете вовсе остаться без него», – комментируют пассажиры.

Не повезло тем, из чьих городов не ходят двухэтажные поезда: им, чтобы сэкономить на билетах для подростков, придется ехать в плацкарте, так как на обычные купейные вагоны (а также на СВ и люкс) новые льготы не распространяются.

Ранее TourDom.ru писал, что 50%-ные скидки на ж/д билеты для детей работают не на всех поездах.