Почему поездки в Суздаль становятся все популярнее

В последнее время российский город Суздаль становится все популярнее среди молодежи. Сюда едут за колоритными селфи, девичниками в кокошниках и медовухой.

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Раньше Суздаль ассоциировался с обязательной школьной экскурсией и пенсионерами, но сегодня он стал хитом среди молодежи. Соцсети полны сторис с белокаменными соборами, фото в кокошниках и селфи с медовухой.

Еще пару лет назад немногие молодые люди хвастались фото из Суздаля, но сейчас девушки гордо выкладывают фото в кокошниках, а парни изучают местные достопримечательности. Все это называют «суздалинг». Кроме того, в последнее время молодежь все чаще отправляется на отдых в небольшие города России, таких как Суздаль, Ярославль, Муром и другие.

Популярность обретают поездки женскими компаниями, где они устраивают девичники в русском стиле с чаепитием, дегустацией медовухи и фотосессией в исторических костюмах.

«Женщинам свойственно собираться женским коллективом. С системной точки зрения это очень правильно: девочки напитываются женской энергией, а потом, возвращаясь к своим мужчинам, могут обмениваться этой энергией», — поясняет психолог и эксперт по роду Лариса Никитина.

Эксперт отметила, что за яркими фото и развлечениями скрывается поиск внутренней опоры и связи с предками. По мнению специалиста, это не только развлечение, но и терапевтический процесс.

Не смотря на нашу привычку трать деньги на что-то материальное, сейчас все больше людей предпочитают вкладываться в эмоции и впечатления, и поездки по Золотому кольцу оказываются выгоднее шопинга.

«Впечатления и эмоции – это то, что остается с нами на всю жизнь», – отметила Лариса Никитина.

Многие участники подобных мероприятий говорят о том, что после них они по-новому открывают для себя историю своей страны. Школьные уроки уходят в прошлое, а вот эмоции от прикосновения к резному украшению дома или вкус горячего напитка из рук человека в историческом костюме остаются в памяти надолго, передает Life.ru.

Стоит отметить, что в весенний сезон большинство туристов собираются провести отпуск в Петербурге, Москве, Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Помимо этого, многие путешественники выбирают для отдыха Кисловодск, Эсто-Садок, Иркутск, Зеленоградск и Ярославль.