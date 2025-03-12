Туристы требуют отменить изменившиеся требования к дорожным знакам

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ 52290-2024, который содержит изменившиеся требования к дорожным знакам. Он станет обязательным со следующего года.

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Как заметил «Коммерсантъ», на знаках 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1, где на белом, синем и зеленом фоне указано направление к населенным пунктам и различным объектам, больше нельзя размещать информацию о гостиницах, мотелях, кемпингах и станциях техобслуживания. При этом информацию о проезде к музеям, памятникам, а также бассейнам и ипподромам наносить на знаки по-прежнему можно.

Впрочем, конкретных указаний о запрете в ГОСТе нет. Как убедился корреспондент TourDom.ru, из образцов дорожных знаков просто исчезли примеры с названиями гостиниц, хотя в предыдущей версии госстандарта 52290-2004 они были. Зато музеи и памятники стали более заметными – их поместили на яркий коричневый фон. В Росстандарте информацию о введении нового ГОСТа и о том, что конкретно поменялось, не комментировали.

По словам основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, стандарт по своему смыслу не может содержать никаких запретов, это просто технический регламент отображения информации.

«Сохраняется возможность указания объектов на знаках направления, новый регламент убирает с основных информационных знаков лишнюю информацию для снижения “информационного шума”», – прокомментировал новшества юрист.

Мнения экспертов и туристов по поводу нововведения разделились. Кто-то считает ограничение информации – если действительно названия отелей со знаков исчезнут – нелогичным, особенно на фоне разговоров о развитии в нашей стране автомобильного туризма. Например, две трети участников голосования в телеграм-канале «Крыша ТурДома» – 62% – полагают, что указание отелей на дорожных знаках следовало бы оставить.

«Это очень удобно безотносительно навигатора. Особенно если какой-то непонятный маршрут. К тому же есть места, где навигатор глючит, например Валдай», – высказался один из подписчиков.

При этом есть мнение, что лишнее с указателей нужно убирать.

«Трудно сказать, чем руководствовались разработчики (нового ГОСТа. – Ред.), вероятно, у них есть статистика по ДТП. В любом случае автомобильный туризм не так важен, как безопасность. Во всяком случае, не настолько, чтобы под него переписывать правила дорожного движения», – прокомментировал председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.

Ранее TourDom.ru писал, что в России утвердили Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Согласно документу, к 2030 году число тех, кто отправляется в турпоездку по автодорогам, собираются нарастить с 27 млн до 47 млн.