В Петербурге хотят изменить правила для пляжей

Петербургские депутаты раскрыли, кто будет отвечать за благоустройство пляжей в городе. В ходе заседания заксобрания 12 марта данные полномочия предложили отдать Смольному.

«Наш законопроект дает широкий спектр полномочий правительству для обустройства пляжей», – подчеркнули депутаты.

Парламентарии подчеркнули, что на пляжах в городе можно не только загорать и плавать. Также там есть возможности для игры в волейбол и даже для прогулок с питомцами при условии, что они на поводке и в наморднике.

Есть вероятность, что в новых правилах предусмотрят и ограничения для посетителей пляжей. В частности, речь идет о правилах для сапбордистов.