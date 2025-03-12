Составлен список идеальных мест для уединенного отдыха

Желающим уединиться стоит отправиться в путешествие на Алтай, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. По ее словам, этот регион России, как Байкал и Карелия, идеально подходит для спокойного отдыха наедине с природой.

Очень хороший вариант по России для уединения и умиротворения — это Алтай, Байкал, Карелия. Можно побыть наедине с самим собой, с природой, снять какой-нибудь уютный домик и отдыхать. Можно также поехать на Черноморское побережье. Есть даже ретрит-туры, которые начинаются в России, заканчиваются, допустим, в Грузии. Есть йога-ретрит, можно полноценный тур собрать, — пояснила Ансталь.

Для путешественников, предпочитающих отдых за границей, эксперт назвала несколько мест, способных подарить перезагрузку. Она отметила, что Куба, Турция, Египет, Бали и Шри-Ланка отлично подходят для расслабления.

Если хочется расслабиться, то, конечно, стоит выбирать направление без активного отдыха, без постоянной ходьбы и езды куда-то. Подойдет Куба, Турция, Египет. Можно поехать на Шри-Ланку в какой-нибудь красивый отдаленный отель и просто наслаждаться видами. Можно полететь на Бали. У меня был опыт у туристки, она летала на Бали в одиночку и останавливалась на побережье несколько дней, у нас был микс-тур. Мы захватили все джунгли и океан, — резюмировала Ансталь.

Ранее туроператоры сообщили, что стоимость летнего отдыха в Турции для российских граждан может снизиться в случае дальнейшего укрепления курса рубля. По их словам, также сейчас выгодно покупать туры в эту страну благодаря акциям раннего бронирования.