Вице-премьер призвал довести до конца отельные реформы

Все начатые в стране реформы в области классификации средств размещения необходимо довести до конца, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании коллегии Росаккредитации.

"Подчеркну, что все начатые реформы в области классификации средств размещения необходимо довести до конца, обеспечивая работу новой системы в полном объеме, бесшовное взаимодействие участников рынка и контроль за ними", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году важный комплекс задач Росаккредитации был связан со сферой туризма. В соответствии с указом президента была развернута цифровая инфраструктура новой системы классификации, которая стала обязательной для всех средств размещения. Служба запустила новый реестр, проработала процедуру самооценки. Это позволяет гостиницам, хостелам, кемпингам и базам отдыха оперативно включиться в реестр и беспрепятственно войти в правовое поле.

Служба также продолжает развивать проверку безопасности товаров в интернете. На сайтах ведущих маркетплейсов продавцы размещают в карточках товаров активную ссылку на реестр Росаккредитации, перейдя по которой можно убедиться, что сертификат или декларация действует.

Новак отметил востребованность сервиса со стороны граждан.

"В прошлом году через маркетплейсы было около 50 млн запросов - это почти на 50% больше, чем годом ранее. Также с 1 сентября 2026 года размещение ссылок на реестр Росаккредитации на маркетплейсах станет обязательным", - подчеркнул он.

Важной задачей службы остается очистка рынка от недобросовестных органов по сертификации. От этой работы напрямую зависит повышение качества проведения сертификационных процедур, а значит, и качество товаров на рынке.