«Яндекс Путешествия» запустили функцию бронирования оздоровительного отдыха

В «Яндекс Путешествиях» появилась возможность забронировать не только проживание, но и лечебно-оздоровительные программы в санаториях России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Это позволит совместить отдых с заботой о здоровье. Состав программ зависит от профиля санатория — в одних помогают снять стресс и восполнить недостаток витаминов, а в других лечат конкретные заболевания», — говорится в сообщении.

Также при бронировании сервис напомнит о необходимости получить санаторно-курортную карту, которую можно оформить в поликлинике по месту жительства.

Согласно данным опроса «Яндекс Путешествий», оздоровительный отдых пользуется популярностью среди россиян. 81% респондентов из крупных городов России за последний год побывали в санатории или пансионате.