Опубликован рейтинг самых популярных внутрироссийских направлений для отдыха

Самый западный регион страны вновь оказался в рейтинге самых популярных внутрироссийских направлений для отдыха в высокий сезон. Такие данные приводят сервисы по бронированию жилья. Калининградский аэропорт Храброво уже заявил о возможном увеличении пассажиропотока на 30 процентов.

Калининград расположился в рейтинге на четвертом месте - сразу после Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга, обойдя Геленджик, Минеральные Воды и Пятигорск. Так, например, на затяжные майские выходные отели и гостиницы уже забронированы больше чем на 80 процентов.

Все это напоминает прошлый год, когда желающие отдохнуть на побережье Балтийского моря штурмовали онлайн-сервисы, чтобы успеть заказать номер на нужную дату. Причина проста - в регионе не хватает туристической инфраструктуры, способной вместить всех желающих.

Ситуация осложняется тем, что многие пляжи пострадали от недавних штормов на Балтике, а в курортном городе Светлогорске все еще строят новый променад. Поэтому выбор у любителей пляжного отдыха небогатый: тесный Зеленоградск, небольшой курортный городок Пионерский и, пожалуй, самый оптимальный вариант - поселок Янтарный.

- По предварительным подсчетам, пассажиропоток может увеличиться больше чем на 30 процентов. Это очень много. Честно, пока сложно представить, как с ним справиться. Многое будет зависеть от ситуации на юге. Полагаю, что с 5,5 миллиона пассажиров мы справимся, - прокомментировал директор аэропорта Храброво Александр Корытный.

Озвученное число - максимум, который способны пропустить через себя воздушные ворота региона. Решить проблему аэропорта позволит его реконструкция, но ее начнут только в этом году.

С местами размещения ситуация тоже напряженная. Новые гостиничные комплексы построят лишь в 2027-2030 годах.

- Мы наблюдаем тенденцию к сокращению среднего сегмента отелей и гостиниц. Почему-то все новые проекты ориентируются на категории пять звезд или в лучшем случае четыре, доступные далеко не всем. Привыкшим отдыхать самостоятельно, проще: они могут арендовать квартиру - предложений достаточно. А вот туристам в составе группы нужно позаботиться об отдыхе заранее, - подчеркнула руководитель турфирмы Ольга Себелева.

Справиться с растущей туристической нагрузкой помогут новые тренды. Один из них - комбинированные туры. Их суть заключается в том, что отдыхающие бронируют номера в нескольких гостиницах в разных городах региона из-за нехватки мест размещения. Турфирма предоставляет трансфер на период заселения. Спрос на такие предложения, по словам представителей индустрии, увеличился в шесть раз за последние годы.

Чтобы освободить забитое до предела побережье, туристам сейчас активно рекламируют восток Калининградской области - города Советск, Черняховск, Неман, Краснознаменск, Гусев. Там появляются частные гостевые дома, в которых можно разместить небольшие группы. Вариант не для всех. Воспользуются им преимущественно бывалые туристы, которым уже неинтересны остров Канта, популярные курорты и Куршская коса. Кроме того, в мае 2025 года в центре и на востоке региона откроют сразу несколько старинных замков: Нойхаузен в городе Гурьевске, а также Прейсиш-Эйлау в Багратионовске и Лабиау в Полесске.