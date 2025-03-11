Отели с бассейнами получат преимущество в Анапе

Спрос на отдых в Анапе будет восстанавливаться с отелей, имеющих обширную водную инфраструктуру – бассейны, спа-комплексы, а также другие развлечения для гостей. Такое мнение высказал «ТурДому» Андрей Уманский, председатель совета директоров «Арбат Отель Менеджмент», управляющей компании сети Alean Family Resort Collection. Эксперт отметил рост числа бронирований по гостиницам цепочки:

«До этого у всех продажи стояли на стопе, сейчас заметно оживление. Кажется, что ситуация несколько успокоилась».

Представители крупного гостиничного бизнеса региона согласились с этой точкой зрения.

«Довольно часто туристы предпочитают комфортный отдых у бассейнов, которые компенсируют отсутствие моря, в том числе во время непогоды и понижения температуры воды, а также за счет развитой инфраструктуры для безопасного отдыха детей. Помимо бассейнов востребованы также система «все включено» и программы анимации», – отметили в спа-курорте Miracleon.

Владелец туроператора «Мультитур» Алексей Высоканов отчасти разделяет это мнение, он считает, что бассейны на территории гостиницы важны, но еще важнее – цены:

«Быстрее всего начнет восстанавливаться спрос на отели, которые дадут лучшие цены», – предполагает он.

Гостиниц высокого уровня в Анапе много – на платформах бронирования доступно не менее двадцати пяти 4* отелей и семь – 5*. Спа-услуги предлагает 21 объект размещения. Стоимость проживания в июне может значительно отличаться. Например, неделя с 14 июня в Kapkana Bay Plaza 4*, если бронировать сейчас, обойдется в 87 тыс. руб. на двоих, в Город Mira Family Resort & Spa Anapa Miracleon 5* – 165 тыс., в Alean Family Doville – в 244 тыс. То сеть брендовые отели с устоявшейся клиентурой не спешат скидывать цены. В одном из санаториев нам так и заявили: пересмотр тарифов возможен только после официального заключения Роспотребнадзора.

И все-таки в профессиональном сообществе высказываются мнения о том, что, если РПН не даст положительной оценки пляжам Анапы или в медиа новости из региона будут освещаться в контексте экологической катастрофы, даже самым популярным гостиницам, с бассейнами и зонами спа, к лету придется снижать цену.

«Сегмент дорогих отелей с развитой инфраструктурой – это туристы с повышенными требованиями к отдыху. Я бы даже предположил, что бюджетные клиенты могут быть менее требовательны к экологии и качеству песка. Поэтому бассейны не спасут местные здравницы», – считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В туроператорских компаниях, опрошенных редакцией, пока не заметили увеличения спроса на отдых в Анапе.

«Люди понимают, что спешить с заказом не стоит, мест в гостиницах и санаториях Анапы достаточно – это такая игра на понижение», – отметил один из наших собеседников.

Ранее TourDom.ru писал, что сотрудники отелей и санаториев Анапы продолжают активную уборку нефтепродуктов со своих пляжей. По мнению отельеров, на полную очистку песка понадобится еще 1–2 месяца.