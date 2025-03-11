Курорты Северного Кавказа посетят туроператоры из Белоруссии

Туристы из Белоруссии стали больше интересоваться путешествиями в регионы Северного Кавказа. Сейчас прорабатывается вопрос о посещении туроператорами соседнего государства курортов юга России.

«Мы активизировали сотрудничество Северного Кавказа с Республикой Беларусь, запустив два прямых рейса — в Махачкалу и Минеральные Воды. Стороны активно работают над визитом туроператоров в регионы Северного Кавказа. Видим, что спрос на поездки граждан Беларуси в этот регион растет, и он растет с учетом развития инфраструктуры в регионах СКФО. Это прежде всего горнолыжные курорты», — заявил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Он отметил, что в прошлом году Россия и Белоруссия заметно продвинулись в создании единых условий для работы на туристических рынках двух стран, договорились о взаимном признании виз. В этом году необходимо унифицировать статистику двух стран в области туристических обменов.

«Если мы посмотрим по российской статистике, то 1,5 млн наших граждан посетили Белоруссию в 2024 году. Если посмотрим на белорусскую, то наши коллеги называют 5 млн. Задача, которую мы ставим на 2025 год, — выработать совместные подходы по подсчету статистики в области поездок граждан. От этого и зависит понимание экспорта туристических услуг, который происходит между нашими странами», — подчеркнул Кондратьев.

Для формирования совместного туристического продукта в России уже начали работу по созданию туристического информационного центра в Смоленске. По словам спикера, следующим этапом станет создание такого центра в Белоруссии.

О том, что туристы из Белоруссии стали чаще выбирать для путешествий курорты Северного Кавказа, в декабре прошлого года также заявлял председатель Республиканского союза туристической индустрии Белоруссии Филипп Гулый. Он связал такую тенденцию с открывшейся возможностью прямых авиаперелетов в ряд регионов России.

В январе 2024 года сообщалось о возобновлении прямых авиарейсов между Минском и Минеральными Водами, а в апреле открылись перелеты между Минском и Махачкалой.