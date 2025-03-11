Городское озеро в Ессентуках решили популяризировать

В городское озеро Ессентуков выпустят 4 тонны рыбы трех разных видов. Планируется, что карася будут отлавливать летом во время сезонной рыбалки, а амур и толстолобик станут природными «клинерами» водоема.

«Уже заключены договоры на поставку рыбы, которая будет выпущена в ессентукское озеро. Всего планируется „поселить“ здесь больше 4 тонн амура, толстолобика и карася. Последнего будет больше всего — 2 тонны. Именно его можно отлавливать в рамках сезонной рыбалки», — сообщили в пресс-службе администрации ставропольского города-курорта.

Амур и толстолобик нередко используются в качестве мелиораторской рыбы: эти виды эффективно очищают водоемы от вредных водорослей и растительных остатков.

«Подобные мероприятия уже доказали свою эффективность в улучшении гидрологического, гидрогеохимического и экологического состояния водных объектов», — отметили в пресс-службе.

Сейчас на озере проходят гидротехнические работы, чтобы подготовить водоем к летнему сезону. Также продолжается уборка прибрежной зоны.

По данным администрации, городское озеро Ессентуков ежегодно посещают почти 300 тысяч человек, а в летние месяцы только за несколько недель — больше 60 тысяч. На водоеме также проходит основная часть сезонных городских мероприятий.