Под Екатеринбургом создают новый туристический кластер

Свердловская область становится все более привлекательной для туристов, а за последние годы «передовиком» в этой теме стал Сысертский муниципальный округ, который порой называют «уральской Рублевкой». В 2024 году территорию посетило около 800 тысяч человек (760 тысяч два года назад), из них порядка 400 тысяч направились в Сысерть, и с каждым годом поток увеличивается.

По данным собеседников агентства к концу текущего года власти региона окончательно оформят «Большую Сысерть» в формат туристического кластера. Такое поручение было озвучено губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2021 году. А сама идея туркластера была представлена губернатору и поддержана им еще в 2019 году. Чем эта точка привлекает туристов и инвесторов — в материале URA.RU.

История

В июне 2019 года глава Сысерти Дмитрий Нисковских на встрече с главой региона презентовал проект туристическо-рекреационного кластера «Большая Сысерть». Уже тогда заявлялось, что центром этого кластера станет заброшенный завод на городской набережной.

Проект получил поддержку губернатора. Разработку мастер-плана и концепции поручили АНО «Туристко-рекреационный кластер «Гора Белая», в 2021 году поменявшему (из-за значительного увеличения функционала) свое название на «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области». Со временем территория кластера «Большая Сысерть» была расширена, и теперь в нее входят Сысертский, Арамильский, Полевской и Белоярский городские округа. Команда, работающая над концепцией, провела более 100 встреч с местными жителями, бизнесом и властями. В результате оценки потенциала территории были определены ключевые функциональные и тематические направления и связи.

Работу АНО УК ТРК СО отметили на федеральном уровне. В ноябре 2022 года команда по проектированию туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть» заняла первое место во Всероссийском конкурсе проектных команд, организованном в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мы уверены в своих силах и готовы конкурировать с популярными курортами за туристов со всей России», — заявил тогда руководитель команды, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Уже 3 сентября 2023 года на встрече с предпринимателями мастер-план и концепцию развития Сысерти презентовали первому заместителю губернатора Свердловской области Алексею Шмыкову. Тогда стало известно, что в проект планируется привлечь порядка 180 млрд рублей инвестиций. В том числе около 30 млрд рублей будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения. Это строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, которые будут востребованы у местных жителей городского округа и послужат созданию комфортных условий для туристов.

К 2025 году ряд объектов представленного мастер-плана кластера уже построены. Появились термальные курорты «Юга» и «Баден»; пешеходная тропа «Сысертская сотня» способствовала появлению туристо-информационного центра в Щелкуне; в селе Абрамово разбили сады жимолости с механизированной уборкой урожая, а в Космаково появилась альпака-ферма «Лу-Лу».

Точки притяжения

Якорным ядром для туристов является исторический центр Сысерти, где сосредоточены главные объекты города: Старый железоделательный завод, на площадке которого проходит фестиваль «Лето на заводе» и собирает порядка 100 000 гостей, Музей Паши Бажова, благоустроенная набережная (которая развивается в формате «Гастропорт» с популярным фестивалем «Переборщи»), храм Симеона и Анны. Привлекает путешественников и природный парк «Бажовские места», загородный клуб «Белая лошадь», территория активного отдыха «Берег» в поселке Верхняя Сысерть, туристические маршруты «Сысертская сотня» и «Бажовская верста», а также фермерское хозяйство «Никольская слобода» в селе Никольское, альпака-ферма «Лу-Лу» в Космаково и экокомплекс «Уральская пчелка» в Кадниково. Зимой у гостей пользуются спросом коньковые трассы, одна из них — самый большой и бесплатный каток области (длиной 7 км), который находится на городском пруду.

Мэрия Сысертского округа отмечает, что на привлекательность места и турпоток повлияло правильное сформированное предложение для туриста.

«Для нас основная целевая аудитория — это жители Екатеринбурга и Челябинска, которые бегут от городской суеты, хотят провести время на природе или нестандартно провести свой культурный досуг, например, посетив мероприятия в рамках фестиваля „Лето на заводе“», — поделились в пресс-службе.

Не последнюю роль играет хороший PR: АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» регулярно делится вариантами маршрутов выходного дня, а глава округа Дмитрий Нисковских и замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий направление, показывают на личном примере, как можно отдохнуть в Сысерти и возле нее. Сейчас в туристической отрасли трудится более 1100 человек.

Департамент развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области считает, что территория притягивает к себе не только событийным туризмом, но и возможностью отдохнуть с комфортом.

«Высокий интерес со стороны инвесторов на создание модульных некапитальных средств размещения и развитие туристской инфраструктуры (создание круглогодичных бассейнов) свидетельствуют о высокой востребованности у туристов», — пояснили в департаменте.

Бизнес и правда все чаще обращает внимание на соседку Екатеринбурга. В рамках национального проекта в 2024 году на территории активного отдыха «Берег» открылись три новых модульных дома на 15 номеров, сделан пирс. На 50 номеров увеличился номерной фонд экодеревни «Сысерть-Берег» от Baden Family, в клубе «Белая лошадь» появились домики в виде юрт, за счет чего номеров стало на 10 больше. Кроме этого, для термального комплекса «Фабрика отдыха» закупили оборудование для круглогодичного бассейна.

Инвестиции

За последние несколько лет в Сысертский округ вложили порядка 1,5 млрд рублей — это и бюджетные средства, и частные инвестиции. В феврале 2025 года территория получила еще одну субсидию в 80 млн рублей. Деньги пойдут на обустройство туристического центра Сысерти: здесь появятся подсветка знаковых архитектурных объектов и памятников, арт-объекты, торгово-ярмарочные павильоны, информационные стенды и новые общественные туалеты.

Сейчас свердловские власти и местная администрация нацелены на создание кластера «Большая Сысерть», который объединит воедино все туристические локации, привлечет более 3 млн гостей и создаст 10 тысяч новых рабочих мест. Все работы по формированию кластера планируют завершить до конца 2025 года.