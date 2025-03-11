Эксперты объяснили, должен ли бассейн в отеле быть платным

Семья туристов из Чебоксар заселилась в отель «Бархатные сезоны» в Сириусе и сильно расстроилась, обнаружив, что бассейн платный. Притом что, когда туристы покупали тур, этот вопрос специально проговаривали.

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«Из всех видов активности нашему ребенку по диагнозу важен именно бассейн, и путевка нам продавалась с учетом подогреваемого бассейна», – рассказала TourDom.ru Анастасия.

О том, что за посещение аквазоны придется платить – от 400 до 700 руб., туристы узнали накануне вылета в Сочи, то есть 13 марта. А на ресепшен отеля им сообщили, что бассейн стал платным с 1 марта и туроператоры, мол, должны были обо всем предупредить. Но – либо не предупредили, либо невнимателен был турагент. Как бы то ни было, но отдых испорчен. Сейчас туристам предлагают переселиться в соседний отель, доплатив 20 тыс. руб., однако семья не соглашается и, возможно, подаст претензию.

Между тем подобная практика – когда пользование бассейном не входит в стоимость проживания – это редкость и нонсенс, считают эксперты.

«Модель гостеприимства предполагает, что гость может воспользоваться всеми услугами в отеле», – сказала TourDom.ru первый замминистра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

Однако эта модель работает в Турции, Египте и других странах, а в Сочи и в других российских городах и регионах (например, в Подмосковье), получается, не всегда. Зачастую потому, что бассейнов мало и на всех желающих их не хватает – поэтому и вводят ограничения. Где-то по времени пользования, где-то, как в «Бархатных сезонах», устанавливая плату (кстати, как отмечают туристы в соцсетях, период введения платы может отличаться от сезона к сезону, отчего создается путаница). Редакция отправила запрос в «Бархатные сезоны».

«Дело в том, что там 90% гостей не смогут попасть в бассейн, он маленький для такого огромного комплекса», – прокомментировал особенности отеля председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По словам руководителя туроператора «Турплатформа» Сергея Толчина, «Бархатные сезоны» – это комплекс апартаментов.

«Там не предусмотрено инфраструктуры на все жилые площади полноценного резорт-отеля, это апарт-комплекс. Отсюда и образование коммерческой стоимости проживания, куда включен минимум, а другие услуги могут быть за дополнительную плату», – сказал Толчин.

Он также отметил, что и в других объектах юга есть примеры, когда аквапарк в отеле выделен в отдельную территорию за дополнительную плату:

«Исторически так сложилось».

В этой связи туристам советуют внимательнее изучать предложение перед бронированием того или иного отеля. Либо агент должен в деталях рассказать все потребительские свойства туристского продукта.