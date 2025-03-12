Трассы горного курорта Сочи снова доступны для катания

Трассы горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи вновь доступны для катания после временного закрытия из-за опасности схода лавин. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

Ранее курорт сообщал о закрытии 10 горнолыжных трасс в связи с опасностью схода лавин.

"Сегодня на курорте открыты горнолыжные трассы "Озерная", "Красная Поляна", "Крутая", "Транзит", "Могул", "Учебная", "Звездная", "Старт чемпиона" (с 08:30 мск), "Серпантин", "Медовей", "Пихтовая", "Первый шаг" (траволатор), "Дежавю", "Панорама", "Западная", "Струна", "Снежная, "Первый снег", "Цирк-2", "Аибга", "Восточная" (от 2 300 до 2 050 м), "Восточная" (от 1 370 до 900 м) (с 09:30 мск)", - говорится в сообщении.

К открытию трасс в среду готовятся и на курортах "Роза Хутор", где несколько из них ранее были закрыты по состоянию полотна, и "Газпром Поляна".

Ранее главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение, согласно которому в горах региона на высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря до 14 марта сохраняется опасность схода лавин.