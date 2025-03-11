В Дагестане начали развивать пешеходный туризм между горными аулами

Ставший популярным в последние годы вид активного отдыха хайкинг начал развиваться и в Дагестане. В советское время в регионе было немало туристических клубов. Их участники отправлялись в горные походы, ночевали в палатках, пели песни под гитару у костра. Теперь такой вид отдыха называется трекингом. Те же, кто занимается хайкингом, идут в горы без палаток, спальных мешков и других тяжелых вещей, так как непрофессиональные туристы не хотят тащить на себе тяжелый груз.

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Для них энтузиаст Гимат Далгатов и разработал проект "Тропы Дагестана". Его главная цель - создать сеть пеших маршрутов в горных районах, которые пройдут по ранее существовавшим историческим тропам между аулами. Все, что нужно для пешего перехода, - небольшой рюкзак с бутылкой воды, дождевиком, фонариком и запасом еды для дневного перекуса.

Далгатов по образованию врач, он - доктор медицинских наук. Альпинизмом и горным туризмом занимается более 45 лет. Увлекся походами в студенчестве, стал инструктором по горному туризму, получил звание спасателя-общественника СССР. Награжден медалью за участие в спасательных работах после Спитакского землетрясения в Армении.

Дагестанцы с давних времен в поисках работы постоянно мигрировали как внутри региона, так и за его пределы. И за столетия в горах образовались оптимальные и безопасные маршруты. Но с развитием транспорта и строительством дорог старые тропы оказались заброшены и забыты. Именно их воссозданием и занялся Гимат Далгатов.

В своем родном селе Чох он организовал школу горного туризма и разработал проект пешеходного туризма. Маршруты предлагаются разной продолжительности и уровня сложности, учитываются и пожелания туристов. На ужин и, если необходимо, на ночлег путешественники останавливаются в гостевых домах. Сейчас они есть во многих селах.

Чему учат в школе горного туризма? В первую очередь правильно ходить.

- Во время жизни в городе человек передвигается по асфальту, и его походка приобретает специфические черты. В горах это мешает, необходимо переучиваться. Мы обучаем особым движениям ног, использованию определенных групп мышц и расслаблению остальных, - поясняет Далгатов.

Учитывая, что в поход идут непрофессионалы, тропы для них подбираются там, где места наиболее безопасны и расположены не слишком высоко. К примеру, один из маршрутов, рассчитанный на полтора - два дня, выглядит следующим образом. Он начинается в селе Чох, где вначале проводятся теоретические занятия. Туристы идут практически налегке, с минимальным набором личных вещей. Они доходят до гостевого дома в соседнем селе, а на следующий день возвращаются в Чох другой дорогой.

Программа может быть удлинена за счет других сел, где есть гостевые дома. Все треки и маршруты в обязательном порядке регистрируют в МЧС, чтобы была возможность в случае необходимости оказать помощь туристам.

Сколько стоит подобный поход? Квалифицированный инструктор берет за свою работу около семи тысяч рублей в день. Гостевые дома оплачиваются дополнительно - это примерно три тысячи рублей за ночь. Есть и дополнительные услуги за отдельную плату. Например, можно взять профессионального гида, который расскажет историю данной местности, или проехать часть пути на лошадях или внедорожниках.

Размер группы составляет от двух до нескольких десятков человек. Максимальное число зависит от количества мест в гостевых домах, где можно остановиться на ночлег. Обычно хайкингом в Дагестане занимаются с апреля по ноябрь, но с учетом климатических условий в походы можно отправляться круглый год, считает Далгатов.

Он уже нашел меценатов-единомышленников, которые готовы развивать новое туристическое направление. Один из них - Ахмед Ибрагимов, построивший глэмпинг возле села Старый Сивух. Уже начата оцифровка имеющихся пеших маршрутов, заключаются долгосрочные договоры с владельцами гостевых домов, готовых принимать отдыхающих.