Российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов на все направления. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

По промокоду VOLNA20 пассажиры могут получить скидку 15 процентов на тариф «Базовый» и 20 процентов на тарифы «Выгодный» и «Максимум».

Акция стартовала 11 марта в 10:00 и продлится до конца дня. Улететь по выбранным маршрутам можно с 11 марта по 24 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что летний отдых на курортах Черного моря для россиян стал дешевле на 12 процентов. Отмечалось, что треть россиян (37 процентов) продолжает планировать отпуск на черноморском побережье в 2025 году, несмотря на экологические проблемы. При этом каждый пятый отказался от поездок на ближайшие пять лет.