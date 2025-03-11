В Кисловодске зафиксировали бум «курортных» браков

В ставропольском Кисловодске резко выросла популярность «курортных» браков — так называют регистрации брака среди туристов, приехавших в город-курорт. В 2024 году их было заключено вдвое больше, чем годом ранее.

«В 2024 году отдел ЗАГС города-курорта Кисловодска зарегистрировал 632 акта о заключении брака. Из них 157 браков были заключены среди туристов, приехавших на отдых из разных уголков страны в город-курорт. Взаимодействие отдела ЗАГС с санаторно-курортными учреждениями города-курорта позволило предоставить отдыхающим услуги по государственной регистрации брака», — сообщил в своем телеграм-канале глава города Евгений Моисеев.

При этом, по его данным, в 2023 году приехавшие в город отдыхающие зарегистрировали 70 браков.

«Кисловодск всегда славился своей романтической атмосферой, и мы рады, что все больше пар выбирают наш город для такого важного шага, как заключение брака. Некоторые из них приняли решение создать семью, находясь на отдыхе в нашем городе-курорте, другие приехали специально для того, чтобы создать семью именно у нас в Кисловодске», — отметил Моисеев, добавив, что Кисловодск нередко выбирают не только для регистрации отношений, но и для проведения медового месяца.

Ранее сообщалось, что нацпарк «Кисловодский» в 2024 году стал самым посещаемым национальным парком в России, приняв более 5 миллионов посетителей. На территории нацпарка расположена, в частности, знаменитая Долина роз.