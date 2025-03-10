Отели и санатории Анапы рассказали, как они пытаются приблизить сезон

На пляжах Анапы продолжается активная уборка мазута, ею занимаются сотрудники отелей и санаториев, многие волонтеры уже уехали. По мнению отельеров, на полную очистку понадобится еще один-два месяца:

«Время еще есть, ведь у нас нет задачи срочно привезти гостей. Лучше сначала решить проблему, а потом пригласить туристов».

«Мы просеиваем песок вручную и с помощью арендованной техники, – рассказала редакции TourDom.ru исполнительный директор санатория “Родник” на Пионерском проспекте Карина Ватьян. – Мазут сейчас выглядит как мелкие затвердевшие горошинки».

Новых выбросов с моря нет, появившиеся загрязнения – это микрофракции, затоптанные ранее в песок.

«Некоторые отели, с которыми мы работаем, сообщили, что уже полностью убрали свои пляжи. Это “Город мира”, “Жемчужина России”, “Одиссея”, – говорит директор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. – Но дело в том, что температура повышается, море прогревается, и уже завтра картина на этих пляжах может измениться».

От тепла мазут становится мягким, растекается, и убирать его сложнее, кроме того, море может приносить новые порции.

В Роспотребнадзоре сначала пообещали дать заключение по состоянию пляжей Анапы к 1 марта, затем срок подвинули. Теперь турбизнес курорта ожидает решения о соответствии пляжей санитарным нормам в марте. Очевидно, в ведомстве учитывают динамическое изменение ситуации на пляжах Анапы. Пробы песка и воды сотрудники РПН берут ежедневно, ждут, когда показатели качества будут стабильными в течение какого-то времени – но, по всей видимости, пока этого не произошло.

Участники туристического рынка считают, что очисткой пляжей можно заниматься еще 1–2 месяца. Главное – завершить работы до наступления жары, когда консистенция мазута изменится.

«По самому оптимистичному сценарию проблема будет решена к началу апреля, по пессимистичному – к середине мая. Реалистичный вариант – к майским праздникам», – считает Сергей Ромашкин.

Ранее TourDom писал, что спрос на отдых в Анапе «обвалился», по разным оценкам, на 60–80%. При этом цены на размещение в отелях выросли в среднем на 5–12% по отношению к сезону-2024.

«Отельеры ждут заключения Роспотребнадзора, в зависимости от него будут приниматься решения о возможном пересмотре тарифов», – отметили в туроператоре «Алеан».

Пока, по данным туроператоров, снижения не было.