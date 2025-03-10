Названы главные шопоголики среди иностранцев в России

Самыми щедрыми на шопинг в России стали иранские туристы, которые тратят на покупки в среднем 240,9 тысячи рублей. Главных шопоголиков среди иностранцев раскрыли аналитики DigiTaxFree, их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

На втором месте расположились путешественники из Грузии (214,9 тысячи рублей), на третьем — гости из Нигерии (196,8 тысячи рублей), на четвертом — жители Вьетнама (195,2 тысячи рублей).

Замыкают топ-5 рейтинга отдыхающие из Туркменистана со средним показателем 187,6 тысячи рублей. В десятку лидеров также вошли туристы из США (182,7 тысячи рублей), Азербайджана (177,1 тысячи рублей) и КНДР (156 тысяч рублей).

«Итальянцы, сербы и эстонцы продолжают шопиться во время поездок в России с особым удовольствием и внушительными суммами — 132,4 тысячи рублей, 111,8 тысячи рублей и 108,8 тысячи рублей соответственно составили суммы средних чеков этих туристов в российских магазинах», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово устремились в Россию. Количество посетивших страну гостей из-за рубежа в 2024 году увеличилось на 18 процентов в сравнении с 2023-м.