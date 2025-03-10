Стало известно, когда откроют горнолыжный курорт «Мамисон»

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии планируют открыть 14 марта. Новую дату открытия туристической локации назвали в институте развития Кавказ.РФ.

© «Это Кавказ»

«Уговариваем погоду быть благосклоннее и пакуем рюкзаки. Приглашаем вас на долгожданное открытие! „Мамисон“ ждет и уже сам в нетерпении», — сообщается в телеграм-канале Кавказ.РФ.

Гости курорта смогут подняться на новой канатной дороге на высоту 2950 метров, прокатиться по горнолыжным трассам и посмотреть авторскую фотовыставку Антона Тайбарея «Они строили Мамисон». Также к открытию приурочат фестиваль осетинских пирогов и большую музыкальную программу. Праздник продлится с 10:00 до 15:00. Официальный запуск канатки назначен на 13:30, и одним из главных сюрпризов дня в институте развития называют бесплатный проезд на канатных дорогах.

Напомним, что ранее торжественную церемонию открытия курорта назначали на 28 февраля, но затем перенесли из-за непогоды.

«В прошлый раз красиво и торжественно открыть долгожданный объект нам помешала непогода. Но теперь — никаких препятствий: вместе с Кавказ.РФ назначили новую дату. Чтобы жителям и гостям республики было проще добраться до площадки, мы организуем трансфер: автобусы будут ждать всех желающих 14 марта с 9:00 возле Осетинского театра со стороны проспекта Коста. Отправляться будут по наполняемости. Приехать обратно можно будет на них же», — написал в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Строительство курорта «Мамисон» велось с 2022 года Кавказ.РФ совместно с правительством республики и резидентами курорта. Координировало работу Минэкономразвития России. За время реализации проекта создана горнолыжная инфраструктура с отечественным оборудованием, инженерные сети, туристические объекты.